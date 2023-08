Un altro contratto ad interim in vista del Festival di Venezia ma (ma non solo): si tratta di Priscilla, il nuovo film di Sofia Coppola. Il sindacato SAG-AFTRA ha firmato con i produttori della pellicola un accordo che permetterà al cast di partecipare alla sua promozione, incluso il Festival di Venezia (la motivazione è che il film non è stato girato negli Stati Uniti ma in Canada).

Parliamo di attori del calibro di Jacob Elordi e Cailee Spaeny, che a questo punto potrebbero calcare il red carpet del Lido – ma la loro partecipazione non è ancora confermata ufficialmente ed è a loro discrezione.

Sebbene Sofia Coppola sia membro del sindacato degli sceneggiatori WGA, che non concede accordi ad interim durante la vertenza, la regista sarà comunque a Venezia perché membro anche della DGA (il sindacato dei registi). Con lei ci sarà anche Priscilla Presley.

Vi ricordiamo che in Italia Priscilla verrà distribuito da Vision.

