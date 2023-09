Priscilla, il nuovo film di Sofia Coppola con Cailee Spaeny e Jacob Elordi, è in concorso all’80esima edizione del Festival di Venezia.

In occasione della conferenza stampa, Priscilla Presley ha risposto a qualche domanda della stampa, parlando del momento che ha trovato più commovente.

“Il finale” ha spiegato. “È molto difficile sederti a guardare un film su di te, sulla tua vita, sul tuo amore“.

Ha poi aggiunto, commuovendosi:

Sofia ha svolto un lavoro incredibile, ha fatto i compiti. Abbiamo parlato un paio di volte e le ho dato tutto ciò che potevo. […] È stato molto difficile per i miei genitori capire che Elvis fosse così interessato a me e perché. Ero un’ascoltatrice, Elvis mi apriva il cuore, condivideva le sue paure, le speranze, la morte di sua madre che non riuscì mai a superare.