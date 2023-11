Anche se, qualche mese fa, Gal Gadot ammetteva di aver letto la sceneggiatura di Red Notice 2 e di essere entusiasta della cosa e nonostante i soci di The Rock Beau Flynn e Hiram Garcia abbiano spiegato, al tempo della promozione stampa di Black Adam, che l’idea era quella di girare i due sequel in contemporanea (ECCO I DETTAGLI), i piani di Netflix a riguardo potrebbero essere cambiati.

A dare questa impressione è stato Scott Stuber, il capo dello sviluppo cinematografico del colosso dello streaming, che in un’intervista ha spiegato:

Ne abbiamo uno su cui stiamo lavorando ora come ora, quindi avremo abbastanza presto fra le mani quella sceneggiatura. La chiave è cercare di farlo in modo giusto – Rawson [Marshall Thurber] ha fatto un ottimo lavoro nel depistare il pubblico con il primo film, non trovi? È come se fosse già stata stabilita una precisa personalità quindi si tratta di rispondere a domande in stile “Come otteniamo la trama giusta? Come otteniamo la narrazione giusta?”. Voglio assicurarmi che stiamo raggiungendo il livello più alto possibile quando facciamo queste cose. Abbiamo tre delle più grandi star globali al mondo, quindi sì, vogliamo proseguire, ma vogliamo farlo bene.