Il regista dello slasher su Winnie the Pooh vuole creare un “distorto” universo condiviso con i personaggi per bambini

Winnie the Pooh: Blood and Honey (GUARDA IL TRAILER), sarà disponibile dal 15 febbraio nelle sale degli Stati Uniti, ma intanto si è già rivelato un successo (1 milione di dollari di incasso al box-office del Messico, a fronte di un budget di meno di 100 mila dollari).

In un’intervista con THR, il regista, Rhys Frake-Waterfield, che oltre al sequel del film si occuperà anche di un adattamento horror di Peter Pan, ha dichiarato di voler creare un universo condiviso con tutti quei personaggi per bambini che, come Winnie the Pooh, sono ormai di dominio pubblico. Ecco le sue parole:

L’idea è che cercheremo di immaginare che siano tutti nello stesso mondo, in modo da avere dei crossover. Le persone ci hanno scritto dicendo che vogliono davvero vedere Bambi contro Pooh.

Il regista precisa poi che il suo sguardo non si limiterà solo alle proprietà intellettuali adattate dalla Disney:

Ci sono molte, molte, molte altre idee là fuori che non sono legate alla Disney, un sacco di vecchie fiabe e leggende urbane, concetti che sono sinonimi della vostra infanzia, e sono quelli su cui voglio costruire una distorta realtà alternativa.

Ecco intanto la sinossi di Winnie the Pooh: Blood and Honey:

La rivisitazione in chiave horror live action del classico libro per bambini di A. A. Milne. Pooh e Pimpi vanno letteralmente su tutte le furie dopo essere stati abbandonati da Christopher Robin, che è in procinto di iniziare il college. Il fatto che Christopher Robin si sia allontanato da loro e non si sia più curato di nutrirli, ha reso la vita di Pooh e Pimpi piuttosto difficile. Regrediti alla loro natura bestiale, e non essendo più addomesticati, si trasformano in veri e propri predatori assetati di miele e… sangue.

Nel cast del film troviamo Amber Doig-Thorne, Maria Taylor, Danielle Ronald, Natasha Tosini, May Kelly, Paula Coiz, Natasha Rose Mills, Nikolai Leon, Craig David Dowsett, Chris Cordell.

Cosa ne pensate dell’universo condiviso con i personaggi per bambini? Lasciate un commento!

FONTE: THR