Robert Downey Jr. sostiene di non esser stato minimamente scalfito dalla battuta di Jimmy Kimmel nei suoi riguardi in occasione degli Oscar 2024.

“Non mi importa” ha detto Downey Jr. a Esquire. “Amo Jimy Kimmel. Credo sia un tesoro nazionale“.

Ha poi parlato del discorso di vittoria dopo aver trionfato per il suo ruolo in Oppenheimer, ammettendo: “Stavo solo cercando di non farmela addosso“.

Potete rivedere il discorso di introduzione qui di seguito:

