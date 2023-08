Durante un’intervista con The Wrap, Matthew López ha spiegato di aver impiegato molto tempo a trovare i due protagonisti di Rosso, bianco e sangue blu, Alex Claremont-Diaz e il principe del Galles Henry.

“Per scegliere gli attori di questo film, e nello specifico Alex e Henry, ho impiegato cinque mesi, c’è voluto così tanto” ha spiegato il regista. “Abbiamo valutato praticamente centinaia e centinaia di attori, specialmente per Alex. E quando ho incontrato Taylor e Nick per la prima volta, sono saltati subito all’occhio. Hanno catturato la mia attenzione e si sono battuti per questo ruolo“.

Ha poi aggiunto:

Hanno entrambi capito questi personaggi implicitamente, li ho messi tanto alla prova durante i provini e le prove successive, poi li abbiamo provinati entrambi su Zoom. Eravamo in città diverse, eppure la chimica era innegabile sin dall’inizio. Mi ci sono voluti meno di cinque minuti per capire che ce l’avevamo. Per me è stata la cosa più importante, il motivo per cui volevo fare questo film erano i loro personaggi. Sapevo che non avrei dovuto sbagliare e sapevo che non li avrei trovati subiti. Sapevo che serviva pazienza e che prima o poi li avremmo trovati.

