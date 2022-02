si è aggiudicato una delle nomination agli Oscar nella categoria Migliori effetti visivi (gli altri candidati sono Dune, No Time to Die, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e Spider-Man: No Way Home). E per questoha voluto festeggiare l’avvenimento con un post su Twitter congratulandosi con il team dei VFX del film.

Potete vedere il tweet dell’attore qua sotto:

Congrats team #FreeGuy👕on the #Oscar nom! ➡️ SWEN GILLBERG, BRYAN GRILL.

NiKOS KALAITZIDIS AND DAN SUDICK pic.twitter.com/V9YozqtK3i — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 8, 2022

