Saltburn, il nuovo film di Emerald Fennell (Una donna promettente) continua a far discutere per via di alcuni passaggi che hanno davvero colpito il pubblico e per le performance del cast composto da Barry Keoghan, Jacob Elordi, Archie Madekwe, Alison Oliver, Rosamund Pike, Ewan Mitchell e Richard E. Grant.

Uno dei momenti di maggiore impatto, stando alle discussioni che si sono generate anche e soprattutto sui social, è quello finale in cui vediamo Oliver (Barry Keoghan) che, divenuto ormai il solo e unico proprietario della tenuta che dà il titolo alla pellicola, balla nudo per i corridoi e le stanze della lussuosa magione sulle note di Murder on the dancefloor, brano del 2001 di Sophie Ellis-Bextor.

Intervistata da The Wrap, Emerald Fennell, parlando dell’epilogo del suo lungometraggio, spiega:

L’equilibrio è un concetto interessante perché alla fine Oliver proprio non ne ha. Con una singola ripresa, la macchina da presa lo segue mentre balla nudo per i corridoi di Saltburn, da solo. Come ho scelto questa specifica immagine? Il film per me è una fiaba. Non faccio mai davvero cose che non appartengano a questa categoria. E il modo in cui è girato ci dà un senso di ciò. Per coloro che ancora dubitavano se dovessero stare dalla parte di Oliver o se fosse il nostro eroe, la conclusione doveva avere delle note trionfali, con tanta gioia pervasa da malvagità. Doveva essere un atto di conquista territoriale, di profanazione e di gioia, ma poi finisce, naturalmente, con la solitudine. La mia preoccupazione è rendere il pubblico complice, farli ridere quando forse non dovrebbero, farli contorcersi o provare sentimenti complicati. Quindi la fine doveva avere quel qualcosa per cui non potevi fare a meno di stare dalla parte di Oliver. È merito del bellissimo lavoro di Barry – e del bellissimo lavoro di tutto il cast – in quella scena, perché sono davvero poche le persone che vedono il film e poi vengono da me dicendo: “Volevo che ricevesse una lezione”. Sono più orientate sul “Vai, prenditi tutto!”. Ed è quello che volevo.

