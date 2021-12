Dopo le lunghe settimane di bufera frae la Disney per via dell’affaree della decisione della major di far uscire la pellicola al cinema e, in contemporanea, con accesso VIP su Disney+ (mossa, questa, non prevista dagli accordi contrattuali stipulati con la star che avrebbe portato quindi a un compenso ridotto per la protagonista, ndr.), l’allarme è rientrato.

La pace è stata fatta e, anche se la cifra precisa non è stata divulgata in maniera ufficiale, ufficiosamente si parla di un assegno a favore di Scarlett Johnasson superiore ai 40 milioni di dollari. L’attrice potrà dunque prendere parte al film basato sull’attrazione Tower of terror e non solo: potrà anche lavorare come produttrice a un film dei Marvel Studios annunciato qualche settimana fa da Kevin Feige (ECCO TUTTI I DETTAGLI). D’altronde, con i Marvel Studios in sé e per sé, il rapporto è sempre stato ottimo e anche se Feige, al tempo del contenzioso con Disney, non si è mai espresso pubblicamente, in realtà non avrebbe minimamente gradito le mosse della casa madre proprio perché per la divisione cinematografica della Casa delle Idee le relazioni con i talent sono fondamentali.

In una chiacchierata fatta con Collider per la promozione stampa di Sing 2, Scarlett Johansson ha spiegato perché abbia scelto di tornare a collaborare con i Marvel Studios in veste di produttrice:

Per quanto riguarda la Marvel è come lavorare in famiglia. La Marvel ha alcune delle migliori IP, con loro puoi davvero sognare in grande e non c’è mai davvero nulla che viene escluso dalla conversazione anzi, spesso si buttano lì queste idee che puntano davvero in alto e poi verifichi quelle su cui si può effettivamente lavorare. È come il campo da giochi dei sogni. Poi ho quella facilità di comunicazione con i miei colleghi creativi della Marvel che deriva dall’essere all’interno di quel mondo insieme a loro da più di 10 anni.

