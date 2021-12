Il registadecise tempo fa di abbandonare il suo lavoro per il sequel diche, come sappiamo, è poi finito nelle mani di Sam Raimi.

Su Twitter però il regista ha tenuto a esprimere il suo parere nei riguardi dell’aspetto visivo di Strange che continua ad essere presente nell’UCM.

Ecco il tweet del regista:

Genuinely happy to see the visual language of Doctor Strange permeating the ongoing MCU.

Negli scorsi mesi il regista si era anche espresso sul debutto del formato IMAX Enhanced per i film Marvel su Disney+:

A quanto pare Disney+ ha deciso di proporre alcuni film Marvel (incluso Doctor Strange) nel formato 1.9 IMAX anziché in formato 2.39. Posso parlare solo per me stesso, ma non ho mai pensato al mio film in quel formato per la visione home video. […] Ho selezionato alcune scene specifiche per essere mostrate in formato 1.9 IMAX, e le ho pensate sia per i formati 1.9 e il 2.39. È questo che sta utilizzando Disney+, che passa da un formato all’altro durante il film. Ma non avevo mai pensato quel formato 1.9 per lo streaming.