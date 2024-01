Un altro membro del cast di Scream ha parlato del licenziamento di Melissa Barrera decidendo di esporsi a favore della collega.

Si tratta di Hayden Panettiere, tornata a interpretare Kirby Reed nel secondo capitolo, che in un’intervista a The Messenger ha commentato:

Ha poi aggiunto, spiegando di averla contattata:

Poche persone le hanno chiesto come si senta a riguardo. Anche se non sono preoccupata per lei, si sentiva che era venuta a patti con il licenziamento. Melissa è una tipa davvero tosta, sia come attrice che come essere umano. Ovviamente è rimasta ferita da quello che è successo, ma mi sembra che l’abbia gestita senza problemi e in maniera davvero impeccabile, con molta dignità.