Uno dei marchi di fabbrica più noti del cinema di John Woo, visibile sia nei suoi lavori realizzati ad Hong Kong (The Killer, Hard Boiled) che in quelli americani (Face/Off, Mission: Impossible II), è la presenza di colombe bianche in alcune scene dei suoi film: ci saranno anche in Silent Night – Il silenzio della vendetta?

Purtroppo la risposta è negativa, come confermato dal protagonista Joel Kinnaman in una recente intervista:

Sono ancora abbastanza distrutto per non aver avuto colombe sul set. Durante le riprese continuavo a chiedere a John: “Dove sono le mie colombe? DOVE sono le mie colombe? Sai che ne ho bisogno!” Ma non le ho avute.

Ecco un video che riassume alcuni dei marchi di fabbrica del regista:

L’attesissimo film di John Woo arriverà nelle sale italiane il 30 novembre.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ ditecelo nei commenti!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate