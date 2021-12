Spider-Man: No Way Home

In una recente intervista per la promozione di, Marisa Tomei ha svelato di aver avuto idee divers per la vita amorosa di zia May.

Ecco cosa ha raccontato l’attrice:

Prima dell’idea di avere Happy, ci fu un momento in cui per May pensavo: “Forse è il caso che stia con una donna, perché Ben se n’è andato e quindi con chi potrebbe stare?”. Ne parlammo un po’, io volevo che Amy Pascal della Sony interpretasse la mia ragazza [ride]. Lo so, le dissi: “Nessuno lo saprà, Amy. Giriamo in una scena in cui tu sei lontana e ti faccio un cenno. Sarà una cosa sottile”. Ma alla fine nessuno mi diede corda.

