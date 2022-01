Spider-Man: No Way Home: i primi dettagli sull’arrivo in streaming

Spider-Man: No Way Home è stato, ed è tutt’ora, il film dominatore del box-office, l’unica pellicola che, per tutta una serie di motivazioni anche molto differenti fra loro, è riuscita a portare un po’ d’ossigeno nelle casse degli esercenti cinematografici.

Come vi abbiamo racontato nell’analisi settimanale del botteghino statunitense, il film della Sony Pictures e dei Marvel Studios si appresta a diventare il sesto maggiore incasso di sempre nella classifica americana: i 678 milioni di dollari incassati da Avengers: Infinity War verranno superati a breve.

A livello worldwide, Spider-Man: No Way Home ha già incassato ben 1.536 milioni di dollari (Fonte: Box Office Mojo), mentre, nel solo mercato cinematografico nazionale, si appresta ad arrivare a quota 22 milioni di euro.

Uscito praticamente in tutto il mondo nella metà di dicembre è ora tempo dell’annosa domanda “Quando sarà disponibile in streaming?”. Attualmente, non ci sono indicazioni sicure per quanto riguarda l’Italia e, pertanto, possiamo solo lasciarci andare a qualche speculazione grazie a quello che sta trapelando dagli Stati Uniti (via Comic Book).

Spider-Man: No Way Home, il debutto streaming americano

Stando a Vudu, la piattaforma di acquisto digital di Fandango, il famosissimo sito nordamericano di prevendita di biglietti cinematografici, la pellicola con Tom Holland, Zendaya e Jacon Batalon sarà disponibile in Digital HD a partire dal 28 febbraio. È già possibile pre-ordinarlo in SD (standard definition), HDX (high definition) e 4K UHD (ultra high definition) al costo di 19,99 dollari. Al momento in cui vi stiamo scrivendo, nella versione italiana di Apple TV non si ottengono riscontri di sorta digitando il titolo del film, segnale, questo, relativo al fatto che per quanto concerne la data di debutto italiano non c’è ancora nulla di stabilito in via ufficiale. Una cosa pare però sicura: il terzo Spider-Man, forse per il coinvolgimento dei Marvel Studios e in base agli accordi fra la Sony e la Disney, arriverà in home video con tempistiche differenti rispetto a quelle di un altro film Marvel prodotto dalla sola Sony Pictures come Venom: la furia di Carnage. Per il lungometraggio con Tom Hardy lo studio aveva optato per una finestra di esclusività cinematografica di circa 60 giorni laddove per pellicole come Resident Evil: Welcome to Raccoon City e Ghostbusters: Legacy è stata rispettivamente di un mese per la prima e di quarantacinque giorni per l’altra (NB: stiamo facendo riferimento al mercato americano dato che nessuna di queste due pellicole è ancora acquistabile in Digital HD in Italia). Con Spider-Man: No Way Home l’intervallo è quello – 71 giorni – delle altre pellicole del Marvel Cinematic Universe arrivate esclusivamente in sala nei mesi scorsi, ovvero Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli ed Eternals.

Contrariamente a questi ultimi due casi però, il debutto in streaming di Spider-Man: No Way Home non sarà contestuale alla diffusione su una piattaforma Svod come Disney+, ma solo Pvod. Poi, in base agli accordi con Netflix, il cinecomic, limitatamente al mercato statunitense, arriverà dapprima in esclusiva streaming sul servizio del colosso di Los Gatos e poi, dopo qualche mese, anche su Disney+. In Italia sarà quindi acquistabile in anteprima in Pvod e poi, a distanza di qualche giorno, su supporto fisico. Solo dopo questi due passaggi, arriverà nel pacchetto di una qualche piattaforma Svod.

Potete avere accesso a tutte le notizie, le recensioni e gli approfondimenti su Spider-Man: No Way Home grazie alla nostra scheda!