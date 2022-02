Spider-Man: No Way Home

Nel corso del suo FatMan Beyond podcast ha parlato degli Oscar e più nello specifico di

Il regista e attore ha iniziato il discorso dicendo:

Vorrei congratularmi con tutti coloro che hanno lavorato a Spider-Man: No Way Home facendo sì che ottenesse una candidatura a miglior film. Non ho letto tutte le nomination, ma sono sicuro che sia così. Marc, dimmi che ho ragione.

Subito dopo esser stato smentito, Smith ha aggiunto:

Ma che caz*o? Avevano spazio per dieci film e non ne hanno lasciato uno al film più colossale degli ultimi tre anni, caz*o? Oddio, poi si lamentano che nessuno guarda la cerimonia. Fate una caz*o di scelta popoulista ogni tanto. Quanti spazi avevate? Metteci Spider-Man per l’amore del cielo, quel povero ragazzino viene sempre ricoperto di mer*a, mostrategli un po’ d’affetto. Non voglio essere di parte, ma con tutti i film che hanno candidato quest’anno…

Trovate tutte le notizie su Spider-Man: No Way Home in questa scheda.

Ecco invece il nostro speciale su tutto ciò che sappiamo su Spider-Man 4.

Cosa ne pensate? Spider-Man: No Way home meritava la candidatura all’Oscar come Miglior film?