Qualche settimana fa, Patrick Stewart aveva svelato di essere in attesa della sceneggiatura di un nuovo Star Trek e poi, dopo qualche giorno, era emerso che la Paramount era al lavoro su un capitolo della saga ambientato decenni prima della saga di JJ Abrams interpretata da Chris Pine, Zoe Saldaña, Simon Pegg and co.

Il quarto Star Trek della timeline dei nuovi film pare destinato ad arrivare nelle sale prima o poi nonostante, a settembre del 2022, la major avesse deciso di rimuoverlo dal listino.

Intervistata da ComicBook per l’uscita in home video di Operazione Speciale: Lioness (ECCO LA SCHEDA DELLA SERIE TV), Zoe Saldaña, che nei film del franchise ha interpretato Nyota Uhura, ha detto che amerebbe molto tornare in un quarto film di Star Trek. Interpellata in merito alla situazione – l’arrivo di un nuovo film ambientato anni prima “dei suoi” e la grande incertezza che aleggia intorno al quarto capitolo del filone inaugurato da Abrams, l’attrice dice:

Sì, lo so, intendo quello che sai anche tu dai vari aggiornamenti. Ho solo sentito che stanno preparandosi per farne uno nuovo con un approccio “più giovane”. Tipo uno spin-off. Non so se sia ambientato prima o dopo, ma sperano davvero di convincere tutti noi veterani e farci tornare in scena per un’ultima sfida. Ascolta, so che è un bel problema radunare tutta questa gente con agende sempre belle piene. Ma lavorare con J.J. Abrams, e per J.J. Abrams alla Bad Robot, è sempre stata un’esperienza meravigliosa e bella per me. Quindi sarei davvero molto grata di lavorare di nuovo con lui.

