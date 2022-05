In un’intervista esclusiva con Total Film ha confermato che il prossimo film sarà quello di Taika Waititi, anche se non è chiaro se l’intenzione è di portare il film al cinema alla fine del 2023 o se sarà la produzione a iniziare entro la fine dell’anno prossimo. Nel primo caso, le riprese inizierebbero sicuramente nel corso del 2022.

Ha poi parlato del resto dei progetti cinematografici:

I film futuri sono ancora in movimento?

Certo, lo sono sempre stati. Ora che abbiamo detto addio alla saga, abbiamo dei fantastici progetti emozionanti dal lato televisivo che sono fondamentali per la nostra direzione. Le nostre intenzioni sono chiare. E poi abbiamo dei grandi talenti nella nostra squadra, persone che hanno profondamente a cuore quale sarà la prossima strada di Star Wars. Con la gente pronta a tornare in sala, torneremo al cinema con il botto. Per noi è molto importante.

Credi ci sia esitazione ad andare oltre la Saga Skywalker?

Nessuna.

Ci state pensando?

Oh, sì. dobbiamo creare una saga tutta nuova, e ci vuole tempo. Ne stiamo parlando tanto.

Hai alluso al fatto che non vedremo personaggi celebri interpretati da altri attori più giovani in altre interviste.

Mai dire mai, ma non è una cosa a cui stiamo intenzionalmente pensando al momento. Stiamo ancora parlando di Lando con Donald Glover, per esempio, ma non credo che torneremmo su personaggi come Luke e Leia ad esempio per costruirci attorno una storia. Dovremmo avere dei motivi molto forti per farlo.

Ultima cosa: c’è un futuro per Solo?

C’è sempre un futuro per Solo!