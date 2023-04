In un’intervista video con GQ, John Leguizamo ha raccontato un retroscena sull’adattamento in live action di Super Mario uscito nel 1993, in cui interpretava Luigi. Il film si rivelò un massiccio flop di pubblico e critico, ma, secondo l’attore, quella arrivata nelle sale non era esattamente la versione che hanno girato. Ecco le sue parole:

[I registi, Rocky Morton e Annabel Jankel] avevano questa visione molto dark che alla Disney non andava bene, quindi c’erano questi costanti scontri interni. La scena della festa? Quelle erano tutte spogliarelliste della Carolina del Nord che hanno messo sul set e che indossavano gli abiti e i costumi più rivelatori. La Disney non era contenta. Dovettero fare molto tagli, smorzarlo, riempirlo di CGI con qualsiasi tecnologia scadente che avevano all’epoca.

Vi ricordiamo che recentemente l’attore ha rincarito la dose contro il film animato di Super Mario, ora nelle sale (LEGGI LA RECENSIONE). In un’intervista del novembre 2022, si era lamentato del cast vocale non inclusivo che la Universal e la Illumination avevano scelto per il cartoon, definendo la nuova pellicola come “un passo indietro” se paragonata al famigerato flop del film arrivato nel 1993 (qui le sue parole). In occasione dell’uscita nelle sale del nuovo film, ha ribadito la sua posizione, dichiarando: “non lo guarderò“.

Super Mario Bros – Il film, dal 5 aprile nei cinema italiani, è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures. Nella versione originale Chris Pratt doppia Mario, Anya Taylor-Joy è la Principessa Peach, Charlie Day è Luigi e Jack Black doppia Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike. Alla regia Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), la sceneggiatura è di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo).

FONTE: GQ

