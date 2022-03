, il cinecomic di Matt Reeves con Robert Pattinson, continua a tenere banco a quasi un mese dalla sua uscita e lo fa anche perché, un paio di giorni fa, il regista ha diffuso online una scena eliminata con ildi Barry Keoghan che sarebbe dovuta comparire a metà film.

Dopo la diffusione di questa scena eliminata di The Batman è diventato virale un tweet che fa notare un dettaglio relativo alla potenziale fuga di Joker dall’iconico Elizabeth Arkham Asylum for the Criminally Insane. Quando il Clown Principe del Crimine di Gotham City restituisce a Batman i documenti sull’Enigmista manca la graffetta che teneva insieme i fogli. Potete verificare voi stessi dal tweet qua sotto:

The Batman con Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell e Jeffrey Wright è arrivato al cinema il 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola diretta dal regista Matt Reeves nella nostra scheda. Ad oggi, la pellicola targata Warner Bros ha incassato 611 milioni di dollari (fonte: box office mojo). Anche se il sequel non è ancora stato annunciato ufficialmente, è palese ipotizzare che, prima o poi, la major darà il via libera al progetto. Attualmente sappiamo che, in programma, c’è una serie sul Pinguino di Colin Farrell prevista su HBO Max.

