Una delle più celebri foto di gioventù di The Rock ritrae un giovane Dwayne Johnson con indosso un dolcevita nero, una grossa collana dorata e un’immancabile marsupio.

Per Natale l’attore e wrestler ha voluto ricreare il suo iconico look anni ’90, come si vede nell’ultimo video pubblicato su Instagram che vi proponiamo qui di seguito:

Rivedremo The Rock in Red One, commedia natalizia con Chris Evans, che ha da poco ottenuto una data data di uscita.

La pellicola, prodotta da Amazon Studios, sarà disponibile nelle sale americane e non solo dal 15 novembre 2024, secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter.

