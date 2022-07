Quanto incasserà Thor: Love and Thunder al box-office americano? Essendo uno dei pochissimi film dei Marvel Studios a uscire a luglio, non ci sono molti precedenti cui guardare. Con le anteprime di giovedì sera, in cui ha raccolto 29 milioni di dollari, è stato diffuso anche il punteggio CinemaScore, che potrebbe darci qualche indizio in più su come andrà nel corso del weekend d’esordio.

CinemaScore è un’azienda che si occupa di ricerche di mercato e raccoglie, attraverso sondaggi all’uscita dei cinema, le valutazioni degli spettatori rispetto ai film che hanno appena visto. Tali valutazioni si esprimono con delle lettere, e vengono utilizzate poi per elaborare le proiezioni sugli incassi in base a dati statistici: più un film riceve un punteggio CinemaScore alto, più è alta la probabilità di un passaparola positivo e quindi di moltiplicatori più alti tra l’incasso del giorno d’apertura, o del weekend d’apertura, e l’incasso a fine corsa della pellicola.

Un punteggio A o A+ solitamente prevede un grande successo al botteghino. A di solito ha un moltiplicatore medio di 3.6, mentre A+ ha un moltiplicatore medio di 4.8. I film che ottengono un punteggio C- invece hanno un moltiplicatore di solo due volte e mezzo tra l’incasso nel weekend d’esordio e quello a fine corsa.

Per fare un esempio recente e molto calzante, qualche mese fa Doctor Strange nel multiverso della follia aveva ottenuto un punteggio CinemaScore B+. Nel suo primo giorno di sfruttamento incassò 90 milioni di dollari (di cui 36 alle anteprime di giovedì), chiuse poi il suo primo weekend con 187 milioni di dollari, e la sua corsa complessiva con 410 milioni di dollari. Il moltiplicatore è quindi di quasi 2.2 tra il primo weekend e il risultato complessivo. Il passaparola non proprio positivo, l’uscita poche settimane dopo di un fenomeno come Top Gun: Maverick e la disponibilità in streaming solo 45 giorni dopo l’uscita hanno contribuito a una tenuta così ridotta.

Ma che punteggio ha ottenuto Thor: Love and Thunder? Lo stesso identico di Doctor Strange: nel multiverso della follia, ovvero B+. È il secondo punteggio peggiore per un film dell’UCM (in linea con il primo Thor e appunto Doctor Strange 2), superiore solo a Eternals, che ottenne B. È anche in linea con Venom 2 e Animali Fantastici: i segreti di Silente. Anche quest’ultimo ha avuto un moltiplicatore di 2.2, incassando 45 milioni nel primo weekend e chiudendo la sua corsa a 95 milioni.

We were in cinemas tonight to poll viewers of @thorofficial: Love and Thunder and it scored a B+ grade. Congrats to @MarvelStudios and the entire cast and crew!@chrishemsworth https://t.co/5Hsz9bjeju pic.twitter.com/h223T5GyoV — CinemaScore (@CinemaScore) July 9, 2022

Facendo semplicemente un calcolo matematico spannometrico, Thor: Love and Thunder potrebbe aver incassato circa 72 milioni di dollari nel suo giorno d’esordio (includendo le anteprime), e quindi potrebbe chiudere il suo primo weekend a 149 milioni di dollari e la sua corsa a circa 315 milioni di dollari. Si tratta di un buon risultato, ma molto meno convincente rispetto ad altri film dell’UCM. Va inoltre tenuta presente la concorrenza di altri film in classifica come Minions 2: come gru diventa cattivissimo, che dopo l’ottimo esordio della settimana scorsa (e un punteggio CinemaScore A) dovrebbe tenere molto bene nel suo secondo weekend.

