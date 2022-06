Sono emersi svariati dettagli interessanti dall’intervista che Taika Waititi e il cast di Thor: Love and Thunder hanno rilasciato a Fandango qualche ora fa a margine dell’apertura delle prevendite della pellicola targata Marvel Studios.

Vi ricordiamo infatti che il cinecomic con Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman e Christian Bale sarà nei cinema dello stivale a partire dal prossimo 6 luglio e, in questa pagina, potete trovare tutte le informazioni della nostra proiezione evento che si terrà, come da prassi, al cinema Arcadia di Melzo.

Tornando all’intervista con Fandango, abbiamo letto del come Taika Waititi abbia convinto Natalie Portman a tornare nei panni di Jane Foster, di Christian Bale e del suo Gorr, di come ritroveremo il Dio del Tuono dopo i fatti di Avengers: Endgame e della soddisfazione di Chris Hemsworth per essere l’unico Avenger ad avere quattro film “solitari”. Sempre nel corso della medesima chiacchierata, Taika Waititi ha svelato anche quando i Marvel Studios hanno deciso di dare il via libera al progetto di Thor: Love and Thunder.

Parlando con Fandango, il regista e sceneggiatore del quarto film dedicato a Thor, Taika Waititi, ha svelato le tempistiche con le quali Kevin Feige and co. hanno approvato quello che sarebbe diventato il sequel di Thor: Ragnarok.

Il filmmaker spiega:

Abbiamo avuto il via libera praticamente a cena, quando Thor: Ragnarok è uscito. Eravamo andati in qualche cinema in città (a Los Angeles, ndr.), poi siamo andati a cena e abbiamo cominciato a discutere delle nostre idee con Kevin Feige e il team della Marvel. Quel film è diventato così amato dal pubblico e così rapidamente che, subito dopo quello, hanno detto “Facciamone un altro”.