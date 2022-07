Thor: Love and Thunder, ecco le scene tagliate che mancano all’appello

Come noto, da Thor: Love and Thunder sono state tagliate tantissime scene: lo hanno riportato a gran voce attori e regista durante la promozione del film. Taika Waititi ha spiegato di aver girato abbastanza materiale da realizzare “15 versioni diverse di questo film“, mentre Natalie Portman ha aggiunto che “ci sono state intere sequenze, pianeti, personaggi e mondi che sono stati tagliati del film, erano scene esilaranti e bellissime per cui abbiamo speso molte energie, sia noi che la troupe“.

Vedremo le scene tagliate?

È prassi per ogni film che tra i contenuti speciali dell’edizione home video sia aggiunta qualche scena inedita che non ha trovato posto nel montaggio finale. Nel caso di Love and Thunder, però, Waititi non è di questo avviso, anche se da qui all’uscita del film in Blu-Ray tutto potrebbe cambiare:

Una scena da sola magari potrebbe essere la cosa più divertente al mondo, ma a volte può mettere i bastoni tra le ruote a un film e devi fare ciò che è la cosa migliore. La gente dice: “Non vedo l’ora che escano le scene tagliate con quegli attori“, ma non voglio che la gente le veda perché sono state tagliate per un motivo: non sono abbastanza belle [ride]. Le scene non sono finite nel film e questo è quanto.

Le canzoni tagliate

Christian Bale ha rivelato che nel film inizialmente era prevista la presenza di alcuni brani di Kate Bush e Waititi ha confermato:

Prima di Stranger Things! Sì, c’erano alcune canzoni di Kate Bush che volevo fossero presenti. Dovevamo avere This Woman’s Work che sarebbe stata grandiosa per una scena con il personaggio di Natalie Portman. Dovevano esserci anche molti più ABBA.

C’è stato poi un momento in cui Waititi ha preso in considerazione l’idea di far ballare anche Gorr, anche se Bale ha sottolineato che ne hanno solo “parlato sotto voce”.

Degli ABBA ha invece parlato Chris Hemsworth:

C’era una scena… con una canzone degli ABBA che non è finita nel film per una serie di ragioni. Ma a un certo punto avremo la necessità di diffonderla, non vi preoccupate. È una scena di ballo in tutto e per tutto. Una scena di danza in tutto e per tutto con lampi di luce che partono dalle sue dita e cose del genere.

Gorr, il macellatore di (meno) dei

Gorr avrebbe dovuto avere molto più spazio stando a quanto rivelato dalla produzione e quanto si può percepire. Nel primo trailer era una presente una sequenza in cui afferrava la sua spada su una spiaggia, come è possibile vedere a seguire:

La sequenza era stata girata a Malibu nel corso di agosto 2021, ma nel film non ve n’è traccia.

More photos of Christian Bale as Gorr the God Butcher from the set of Thor: Love and Thunder in Malibu (via Daily Mail: https://t.co/d7HdHP0sWS) pic.twitter.com/uLjSaPkSAg — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) August 4, 2021

Come raccontato in un’intervista, Bale ha svelato che la sua scena preferita nei panni di Gorr il macellatore di dei è stata tagliata dalla Marvel:

La mia più grande ispirazione per Gorr è un video musicale, e io e Taika abbiamo girato questo urlo che è presente in quel video… ma che alla fine non è stato incluso nel film. Quindi la mia cosa preferita è stata quell’urlo. Ho praticamente urlato per qualcosa come 30 secondi, e alla fine la Marvel ha detto “no”. Non è finito nel montaggio definitivo, ma mi è piaciuto tantissimo farlo.

Bale ha rivelato di aver condiviso la scena con grandi attori tagliati dal film, come Jeff Goldblum e Peter Dinklage, perciò nei piani originali Gorr doveva anche interagire con il Gran Maestro e di Eitri, il re dei Nani di Nidavellir. Possibile allora che finisse per uccidere anche i due personaggi in questione?

Anche Lena Headey è stata tagliata dal film, ma non è chiaro per quale personaggio l’avesse scelta il regista.

Avremmo poi dovuto assistere all’origine delle sue cicatrici visto nella prima scena lo vediamo con dei tatuaggi fatti in omaggio agli dei. Stando a Christian Bale, Taika Waiti ha dovuto tagliare una scena in cui Gorr si sfregiava il volto nel tentativo di rimuoverle perché “troppo estrema”

Il prologo

Nel primo trailer c’era Thor come narratore, mentre nel montaggio finale è Korg a raccontare le sue gesta. Chiaramente potrebbe essersi tratto di dialoghi registrati appositamente per la promozione, come speso capita, oppure magari i piani sono effettivamente cambiati.

Nel teaser, Thor diceva:

Queste mani una volta servivano per combattere, ora sono umili strumenti di pace. Devo capire chi sono veramente.

Durante queste parole c’era anche un’inquadratura con Thor che attraversava delle fiamme:

Al suo posto nel film c’è una sequenza simile con Thor circondato dai Guardiani ma ambientata prima che torni in forma:

Sempre i Guardiani sono protagonisti di una scena tagliata in cui si lanciano in battaglia, mentre Thor sembra volersi ritirare:

Quando Star-Lord si dirige da Thor per dirgli che c’è bisogno del suo aiuto, il Dio del Tuono si alza in piedi e si mette a cavallo di Stormbreaker. Tra le scene mancanti, come dimostra un’immagine, anche un dialogo con Mantis:

Addio ai Guardiani

Dall’addio ai Guardiani manca una piccola sequenza in cui Star-Lord dice a Thor che non stava parlando di lui sul fatto di “guardare negli occhi le persone che ami”.

Jane Foster diventa la potente Thor

Dopo che Jane arriva a Nuova Asgard e si avvicina al Mjolnir, che comincia a reagire alla sua presenza, la prossima sequenza in cui vediamo il personaggio è dopo l’attacco di Gorr, già trasformata nella Potente Thor.

Nei piani originali, come dimostrato dalle foto e dai video dal set, avremmo dovuto assistere alla sua trasformazione:

Natalie Portman (The Mighty Thor) flexes her muscles in this new images from the set of ‘THOR: LOVE AND THUNDER’ 🚨 pic.twitter.com/W9JOI0kgHm — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) March 7, 2021

Natalie Portman on the set of #ThorLoveAndThunder in Australia pic.twitter.com/iQWypNIz86 — Film Updates (@FilmUpdates) March 5, 2021

Un fan ha addirittura realizzato un montaggio usando i video trapelati dal set in cui possiamo vedere Jane Foster che si contorce in aria:

Nella scena, a giudicare dalle immagini trapelate dal set, avrebbe dovuto esserci anche Valchiria a dorso del suo cavallo alato:

Our first look of Tessa Thompson reprising her role as Valkyrie aka the King of New Asgard in Thor: Love and Thunder (via Daily Mail) pic.twitter.com/YdRoVRLx9n — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) March 5, 2021

Ci sono diverse scene tagliate con Jane e Valchiria, come raccontato a Indiewire da Natalie Portman:

Sarei felicissima di poterle vedere, perché manca una porzione di storia nel film. Non si capisce come siano diventate così amiche, quindi vorrei tanto vederle.

Thor e Jane

Durante la promozione sono emersi alcuni momenti tagliati con Thor e Jane, come quello che vediamo a seguire:

In un momento non definito dopo la fuga da Omnipotence City, avremmo inoltre dovuto vedere Jane e Thor a dorso delle capre, come dimostra uno scatto dal dietro le quinte:

Chiudiamo con un breve momento da Omnipotence City in cui avremmo dovuto vedere Valchiria leccare il sangue dal suo pugnale:

