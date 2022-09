Thunderbolts: la Yelena di Florence Pugh sarà la leader del team?

La notizia che i Marvel Studios hanno in cantiere un film con Florence Pugh, Wyatt Russell e Daniel Bruhl dedicato ai Thunderbolts, la “versione distorta” degli Avengers creata nel 1997 da Kurt Busiek nel 1997 sulle pagine della serie regolare di Hulk, è dapprima emersa a giugno grazie a uno scoop pubblicato da Deadline (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Poi, in occasione del panel dei Marvel Studios tenutosi al Comic-Con di San Diego, il film è stato ufficializzato così come la sua data di uscita: Thunderbolts sarà nelle sale il 26 luglio del 2024.

Nell’ultima puntata del podcast di Matthew Belloni, noto scooper che spesso e volentieri citiamo anche sulle pagine di BadTaste, è intervenuto come ospite anche Justin Kroll, senior film reporter di Deadline, che ha rilasciato un’interessante indiscrezione, chiaramente non confermata, sulla pellicola. A quanto pare il team di personaggi sarà capitanato da Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh in Black Widow e nella serie Tv di Hawkeye, tanto che il lungometraggio sarà una sorta di spin-off in salsa Suicide Squad proprio di Black Widow.

Florence Pugh ha la supereroina Marvel che ha già uno spin-off. In arrivo per lei e il suo personaggio c’è Thunderbolts che, fondamentalmente, sarà il Suicide Squad dei Marvel Studios. Speriamo con risultati migliori. Ma il concept alla base del progetto si basa sul fatto che lei sarà a capo di un team con il John Walker di Wyatt Russell e Zemo di Daniel Bruhl, degli antieroi che non sono propriamente dei buoni, ma non sono neanche definibili come cattivi. Ecco qua. Poi c’è il fatto che il pubblico sembra amare il personaggio di Yelena.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere la Yelena di Florence Pugh a capo dei Thunderbolts? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: The Town podcast with Matthew Belloni