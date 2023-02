Titanic in 4K 3D: giovedì 9 febbraio la proiezione ad Arcadia Cinema con BadTaste.it

Mancano pochi giorni all’uscita di Titanic al cinema in un’inedita edizione rimasterizzata in 4K 3D, e noi festeggeremo i 25 anni del film di James Cameron giovedì sera 9 febbraio alle ore 21:00 ad Arcadia Cinema. Una splendida occasione per chi non ha mai visto il kolossal sul grande schermo di vivere quest’esperienza nella gigantesca Sala Energia, ma anche per chi lo ha visto più e più volte… di rivederlo in questa inedita versione rimasterizzata.

Vi ricordiamo che potete preacquistare i biglietti per partecipare alla serata qui sotto!

Segnaliamo che ad Arcadia Cinema di Melzo sarà presente anche una proiezione in lingua originale in Sala Energia, sabato 11 febbraio: potete prenotare il vostro posto qui. Qui trovate gli spettacoli in 3D nel circuito Arcadia, mentre qui trovate gli spettacoli in 3D nelle sale Energia del circuito.