Titanic in 4K 3D, aperte le prevendite: il 9 febbraio l’evento ad Arcadia Cinema!

Ci siamo: sono aperte le prevendite per Titanic, che tornerà al cinema a partire da giovedì 9 febbraio in un’inedita versione rimasterizzata in 4K 3D per i 25 anni dall’uscita.

Noi di BadTaste.it celebreremo questa ricorrenza ad Arcadia Cinema di Melzo, con una proiezione evento nella gigantesca Sala Energia il 9 febbraio alle 21.

Potete preacquistare i biglietti per partecipare alla serata qui sotto!

Segnaliamo che ad Arcadia Cinema di Melzo sarà presente anche una proiezione in lingua originale in Sala Energia, sabato 11 febbraio: potete prenotare il vostro posto qui. Qui trovate gli spettacoli in 3D nel circuito Arcadia, mentre qui trovate gli spettacoli in 3D nelle sale Energia del circuito.