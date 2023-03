Tom Cruise ha visto The Flash e, a quanto pare, l’ha adorato

Il cinecomic di Andy Muschietti, The Flash, è pronto e in attesa di uscire e ha già ricevuto una buona dose di complimenti anche se, finora, si è trattato di lodi arrivate da persone che lavorano in seno alla stessa Warner Bros come James Gunn e il CEO David Zaslav, ma, adesso, arriva anche l’endorsement del “salvatore di Hollywood” (Spielberg dixit) Tom Cruise.

Alcune fonti hanno raccontato all’Hollywood Reporter che Tom Cruise ha già visto il film e sia rimasto così ben impressionato da aver poi raggiunto telefonicamente il regista di The Flash per complimentarsi con lui. Verso la fine di febbraio, il CEO di WarnerDiscovery David Zaslav avrebbe avuto un meeting proprio con Tom Cruise e, nel mezzo dell’incontro, il dirigente gli avrebbe menzionato proprio The Flash e quanto lo ritenesse ben riuscito. Incuriosito, Cruise gli avrebbe chiesto di vedere il film, richiesta che Zaslav ha assecondato mandando una copia del lungometraggio a casa della star.

Un dipendente della major ha portato il cinecomic presso la magione dell’attore a Beverly Hills e sarebbe poi rimasto lì fino al termine della proiezione. Non è chiaro se il film sia stato visto in digitale o su pellicola. Dopo la visione, Tom Cruise avrebbe appunto telefonato ad Andy Muschietti per dirgli che The Flash è “tutto quello che vorresti da un film”.

La prima proiezione pubblica del blockbuster dovrebbe tenersi in occasione della prossima CinemaCon di Las Vegas.

In “The Flash” i mondi si incontreranno quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo, e cambiare gli eventi del passato. Quando il tentativo di salvare la sua famiglia inavvertitamente altera il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod torna a minacciare la distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi… A meno che Barry non riesca a convincere un Batman decisamente diverso a tornare in campo per salvare un kryptoniano imprigionato … malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l’unica speranza di Barry è correre per la sua vita. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente a resettare l’universo?

Fanno parte del cast di “The Flash” anche l’astro nascente Sasha Calle, Michael Shannon (“Bullet Train”, “Batman v Superman: Dawn of Justice”), Ron Livingston (“Loudermilk”, “L’evocazione – The Conjuring”), Maribel Verdú (“Elite”, “Y tu mamá también – Anche tua madre”), Kiersey Clemons (“Zack Snyder’s Justice League”, “Sweetheart”), Antje Traue (“King of Ravens”, “L’uomo d’acciaio”) e Michael Keaton (“Spider-Man: Homecoming”, “Batman”).

