Top Gun: Maverick, il regista torna a parlare dell’incredibile etica lavorativa di Tom Cruise

Intervenuto sulle pagine di Deadline, il regista di Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, è tornato a parlare dell’incredibile dedizione, dell’etica lavorativa di Tom Cruise e di come sia, sostanzialmente, instancabile, completamente concentrato sulla perfetta realizzazione del film al quale sta partecipando. Lo ha fatto raccontando un aneddoto relativo a un giorno di riprese per la pellicola in cui la star ha spinto al massimo nonostante l’estenuante fatica che il volare a bordo di un jet militare può comportare.

Ecco le parole del filmmaker:

Stai toccando i 6, 7, 7.5 G a bordo di un jet ed è qualcosa di estenuante. Gli attori erano esausti. Certi giorni facevamo volare gli attori la mattina e il pomeriggio ed era a quel punto che cominciavano a sentirsi male. Erano a pezzi. Si trattava di qualcosa di molto, molto difficile. Ed è un discorso che vale anche per i veri piloti, è un sacco di lavoro. Un giorno c’era un clima davvero perfetto e Tom è venuto da me a dirmi: “Penso che dovremmo andare in quota tre volte oggi. Joe quando vedrai il girato resterai sconvolto”. E così, Tom è andato sul jet per girare la sequenza del terzo atto, il grande bombardamento. Poi torna, era l’ultimo resoconto della giornata. Tutti gli altri attori erano già tornati nelle loro roulotte, ma Tom arriva e collassa su una sedia con ancora addosso i suoi Ray-Ban neri. Gli chiedo “Tom, come stai?” e lui “Abbiamo spaccato”. Una cosa molto in stile Maverick/Tom Cruise, ma d’altronde, c’è differenza?

