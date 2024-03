Tutti tranne te, commedia romantica uscita in Italia a fine gennaio, ha da poco superato i 200 milioni di dollari al botteghino a livello globale, battendo ogni aspettativa. Sulle ragioni del suo successo (che noi abbiamo analizzato qui) è intervenuta recentemente la co-protagonista e produttrice Sydney Sweeney, presentando al festival SXSW il suo ultimo lavoro, Immaculate.

Ecco le sue parole (via Deadline):

Volevo riportare in auge le commedie romantiche dei primi anni 2000. Stavo lavorando alla sceneggiatura, ho assunto Will [Gluck, regista] e Glen [Powell, co-protagonista]. [Volevo che al pubblico] venisse voglia di cantare e ballare sotto la pioggia e di compiere grandi gesti romantici. Non volevo che la commedia romantica fosse qualcosa di piccolo, volevo fare le cose in grande.

Will le ha potenziate. Volevamo mantenere un’atmosfera sul set in cui ci divertissimo e condividessimo l’amore e l’eccitazione con il pubblico. Spero di creare altri progetti in cui si senta quell’amore e quell’energia e che anche il pubblico possa uscire [dal cinema] con questo desiderio.