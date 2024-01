David F Sandberg e Gary Dauberman, rispettivamente regista e sceneggiatore di Annabelle 2, torneranno a lavorare insieme per l’adattamento cinematografico di Until Dawn, videogame survival horror di Supermassive Games pubblicato da Sony come esclusiva per PlayStation 4.

Gary Dauberman, che ha all’attivo le sceneggiature di svariati film del Conjuring Universe e dei due capitoli di IT diretti da Andy Muschietti, si sta occupando della revisione dello script precedentemente scritto da Blair Butler.

La pellicola verrà prodotta dalla Screen Gems, la divisione di genere di Sony Pictures, insieme a PlayStation Productions, la costola della multinazionale che si occupa di sviluppare per il cinema e la TV le varie IP videoludiche del colosso nipponico. Dopo Gran Turismo, Uncharted e The Last of Us – e in attesa della serie TV di Twisted Metal e di aggiornamenti sul film di Days Gone di cui si sono perse le tracce – sarà quindi Until Dawn la prossima proprietà videoludica della Sony ad arrivare sul grande schermo.

Il titolo, uscito nel 2015, viene così descritto sul sito ufficiale PlayStation:

Cerca indizi per scoprire cosa sta succedendo, affronta nuove paure e scopri cose che cambieranno drasticamente il corso dei capitoli successivi. Solo le tue scelte decideranno chi sopravvive Quando otto amici fanno ritorno alla baita dove due loro amiche sono scomparse esattamente un anno prima, la situazione si fa presto sinistra.

In preda alla paura e alla tensione, dovrai prendere decisioni difficili che significheranno vita o morte per i membri del gruppo. • Osserva l’impatto delle tue scelte e il percorso intrapreso con il sistema ‘effetto farfalla’.

• Gioca nei panni di tutti gli otto amici, ognuno dei quali può sopravvivere o morire a seconda delle tue decisioni. Non ci sono seconde possibilità.

• Resisti a momenti spaventosi, resi vivi da un cast hollywoodiano che include Hayden Panettiere (Heroes, Nashville).

Il regista David F Sandberg è reduce dal recente flop di Shazam 2, mentre Gary Dauberman – che ha in agenda anche la serie Tv live action di Gargoyles per la Disney – ha esordito alla regia con Le notti di Salem, pellicola basata sull’omonimo romanzo di Stephen King il cui destino distributivo è ancora ignoto. Qualche mese fa, pareva che la Warner volesse dirottarlo direttamente in streaming, ma non sono state più fornite indicazioni ufficiali in merito.

