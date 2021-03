Mancano dieci giorni all’uscita di, ma alcuni “fortunati” clienti della piattaforma streaming HBO Max hanno avuto l’opportunità di vedere il film di Zack Snyder già oggi… per errore.

L’Hollywood Reporter spiega infatti che quando alcuni utenti hanno cercato di vedere Tom & Jerry, al suo posto è iniziata la Snyder Cut. Il primo a segnalare la cosa su Twitter è una persona di nome Doug Bass:

@hbomax someone’s getting fired…Tom and Jerry this is not… #SnyderCut pic.twitter.com/B0ReNp2JR2

Alcuni commenti dopo aver visto il film:

Diversi altri utenti hanno avuto la stessa “opportunità”, e gli stessi giornalisti dell’Hollywood Reporter sono riusciti ad accedere al film: “Quando abbiamo provato a vedere Tom & Jerry, inizialmente è apparso un messaggio di errore, e poi è iniziato Zack Snyder’s Justice League. Mettendo pausa, si leggeva la scritta che stavi guardando Tom & Jerry.”

La sinossi:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.