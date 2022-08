Falò Martedì di Francesco Alò A ruota libera sui temi del cinema

In riproduzione

Nel nuovo appuntamento con Falò, il podcast di Francesco Alò, parliamo di Minions 2: come Gru diventa cattivissimo, che dovrebbe rappresentare una ripartenza per i cinema in Italia dopo lo stop estivo dovuto alle scarsissime nuove uscite...

Tutti gli episodi