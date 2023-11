La recensione di Bottoms, il film di Emma Seligman disponibile su Prime Video dal 21 novembre

Da quando nel 2020 ha girato Shiva Baby, espansione dell’omonimo cortometraggio, Emma Seligman ha tutti gli occhi puntati addosso. E con quel capitale di attenzione ha deciso di fare un film come Bottoms. Già questo è un gesto di grandissima personalità. È un high school movie che prende in giro gli high school movie e la maniera in cui sono sempre conservatori e promuovono stereotipi sessisti anche quando raccontano di sfigati presi di mira dai bulli. Per farlo sceglie un tono grottesco molto divertente, non ha nessuna intenzione di fare la vittima ma anzi immagina tutto a partire da due protagoniste che per diventare popolari decidono di cominciare a mentire e affermarsi potenti.

Un piccolo equivoco consente a due ragazze lesbiche che non riescono a rimorchiare le eterosessuali che desiderano di affermare di aver passato un periodo nel riformatorio. Lì hanno menato e sono state menate, sono...