La nostra recensione di Dance First, biopic su Samuel Beckett presentato al Torino Film Festival 2023

Nella confezione, Dance First non è un biopic convenzionale. Ed è una notizia, in quanto il suo regista, James Marsch, arrivava da La teoria del tutto e da Il mistero di Donald C. Dance First non è un biopic convenzionale su Samuel Beckett perché non ne racconta la vita in maniera lineare, ma procede per scorci letteralmente spettrali.

Si inizia con la consegna del Nobel nel 1969, non gradito all’autore che, così scappando nel retro del teatro, parla con il fantasma di se stesso, che lo invita a scegliere a chi regalare il premio in denaro. L’uomo passa in rassegna le figure importanti della sua vita: la madre, James Joyce, l’amico Alfred, la moglie Suzanne, l’amante Barbara Bray, critica e traduttrice. Ovvia occasione per raccontare alcuni passaggi chiave della sua vita, soffermandosi sulla sua formazione (l’incontro con Joyce, la Resistenza francese) ...