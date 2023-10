La nostra recensione di Gonzo Girl, l’esordio alla regia di Patricia Arquette presentato alla Festa del Cinema di Roma 2023

“È l’inizio de Il Grande Gatsby” esclama Aley (Camilla Morrone) quando il noto scrittore Walker Reade (Willem Defoe) le declama delle splendide parole. Lei è una giovane ragazza che accetta di lavorare come assistente dell’uomo, autore ormai in declino che, chiuso nella propria magione, si dedica a droga, alcool e belle ragazze, come il capo di una setta. Così Gonzo Girl dichiara esplicitamente i suoi riferimenti, da cui non riesce però a smarcarsi, in quanto il suo discorso non è sufficiente a supportare l’intera opera.

L’esordio dietro la macchina da presa di Patricia Arquette è ispirato al romanzo in cui Cherly Della Pietra racconta la sua esperienza agli inizi degli anni ’90 con Hunter S. Thompson, di cui molto ritorna nel personaggio di Reade. Il suo discorso di base è offrire una prospettiva nuova di un contes...