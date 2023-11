La nostra recensione di Indagine su una storia d’amore, presentato al Torino Film Festival 2023

Indagine su una storia d’amore inizia con una voice over che parla di due stelle molto particolari, esplicito rimando alla coppia al centro della storia. Intenti serissimi che cozzano col contenuto delle vicende. Il film ha come protagonisti Paolo e Lucia, attori in difficoltà sul piano professionale e privato. Decidono così di apparire in un programma televisivo, dal titolo “Scheletri nell’armadio” dove raccontano separatamente la loro relazione, ognuno con la propria versione dei fatti. Mentre guardano insieme la trasmissione, emergono divergenze e punti pochi chiari, tra tradimenti, brutte figure e non detti, che non fanno altro che metterli ancora più in crisi.

A monte del film c’è dunque un cortocircuito: Paolo e Lucia si credono e si autodefiniscono grandi attori di teatro superiori agli altri, disprezzando un contesto che premia influencer e web s...