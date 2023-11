La nostra recensione di Non riattaccare, presentato in Concorso al Torino Film Festival 2023

Uscito negli Usa nel gennaio 2022, Sick di John Hyams rileggeva le classiche dinamiche dello slasher alla luce dell’esperienza del Covid, dandone nuova valenza. Un’operazione simile la compie Non riattaccare, opera seconda di Manfredi Lucibello, verso certi stilemi del thriller. Soprattutto per questo aspetto, il film, presentato in Concorso al Festival di Torino 2023, trova la propria strada e si può dire riuscito, evitando di cadere nelle tipiche trappole di altri film italiani di genere. Durante una notte di quarantena, Irene (Barbara Ronchi) riceve una chiamata dal suo ex compagno, Pietro (Claudio Santamaria), che non sente da meso. L’uomo, salito sul tetto della propria casa al mare, le comincia a confidare i propri pensieri tristi in mezzo a tante parole confuse. Così la donna, temendo il peggio, si imbarca in un viaggio in auto per raggiungerlo, durante il quale i due ...