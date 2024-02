La recensione di Rustin, il film con Colman Domingo disponibile su Netflix

Non è davvero difficile comprendere come mai Rustin, un film per molti versi dimenticabile, abbia ricevuto una sola nomination agli Oscar e questa sia per il suo protagonista (a sua volta non un attore tra i più celebrati): Colman Domingo. Tutto il senso di Rustin sta nel suo protagonista e a lui, già dalla sceneggiatura, chiede di portare avanti ciò che serve per la creazione di un senso al di là dei fatti narrati. L’ironia sta nel fatto che poi Rustin il meglio di sé lo darebbe proprio nella narrazione dei fatti.

Bayard Rustin è l’attivista afroamericano e dichiaratamente gay (o almeno quanto lo si poteva essere dichiaratamente nel 1963, cioè non negandolo) che ha organizzato la grande marcia su Washington culminata con il celebre discorso di Martin Luther King “I have a dream”. È la storia di un uomo che si batte per creare qualcosa di importante contro molte spinte, anche dalla comunità afroamericana, che v...