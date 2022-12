La recensione di Something From Tiffany’s, la commedia romantica di Natale disponibile su Prime dal 9 dicembre

Il film di Natale a bassa intensità è quello che applica una sceneggiatura buona per qualsiasi momento dell’anno e quindi priva di qualsiasi riferimento al Natale o comunque priva dei luoghi comuni e dei sentimenti del cinema natalizio, e gli appiccica forzatamente un background natalizio, fatto di neve, addobbi, interni caldi e luci. È esattamente quello che fa Something From Tiffany’s, commedia romantica buona per qualsiasi momento dell’anno, che viene schiaffata nel periodo natalizio aggiustando giusto qualche dialogo. Il suo spunto che prevede due regali comprati da Tiffany e scambiati all’uscita dal negozio per un errore, è solo blandamente natalizio, e invece è totalmente product placement, il più evidente per Tiffany dai tempi di Audrey Hepburn.

In uno dei pacchetti c’erano degli orecchini (cioè un regalo non compromettente) e nell’altro un anello di fidanzamento...