La recensione di White Men Can’t Jump, il remake di Chi non salta bianco è in uscita su Disney+ il 19 maggio

In questi ultimi dieci anni abbiamo imparato che non c’è niente di sbagliato nel rifare un film. Abbiamo visto remake inventivi, geniali, sovversivi e completamente diversi dagli originali. Certo, decidere di rifare un film che è fondato su un preciso momento storico attualizzandolo è più difficile. E certo, rifare un film che viveva proprio del rapporto tra bianchi e neri in America (e nel basket) in quel momento storico è un po’ rischioso. Ma non ci sono dubbi che rifare un film che non aveva niente di eccezionale nella trama, nella struttura e nella concezione e tutto di buono nell’esecuzione, nella fattura e nella recitazione (c’erano Wesley Snipes e Woody Harrelson), cioè esattamente in quelle componenti che il remake dovrà sostituire, non ha nessun senso.

La storia di White Men Can’t Jump è sempre quella di due giocatori di strada di basso livello, un af...