Deadline ha pubblicato la classifica dei film più profittevoli della stagione 2022. Come noto, le case di produzione dichiarano raramente i costi di un film, al budget occorre sommare i costi della promozione e i vari interessi degli investitori. Il lavoro fatto dalla testata è quindi una stima, seppur ben informata. L’analisi dei 10 film più profittevoli della stagione aiuta a definire cosa sia stato un successo e cosa no (un film può incassare bene, ma se è costato molto anche il buon incasso può non tradursi in un successo).

Partiamo subito con la classifica dei film più profittevoli del 2022 partendo dall’ultimo tra i primi:

10) Smile

Nella classifica dei film a basso budget tra quelli più profittevoli al box office del 2022 (che potete trovare qui) avevamo evidenziato la prevalenza di horror rivolti ad un pubblico di adolescenti. Esenti quindi da contenuti particolarmente scabrosi, giocati molto sull’atmosfera.

Smile è uno di questi ed è stato in grado di raggiungere la classifica assoluta, la top 10 dell’anno, competendo con film dal budget decisamente più importanti. Per 17 milioni di dollari nei costi di produzione la Paramount ha allocato altri 50 milioni per una promozione che ha ripagato. 217 milioni al box office a cui si sommano i guadagni dall’home video e dalla televisione (lineare e non) portano un ritorno dell’investimento di 1.94 che ha portato allo studio un profitto netto di 101 milioni. È nato un franchise?

9) Thor: Love and Thunder

Meno di Thor: Ragnarok ma comunque molto bene, il Dio del tuono si posiziona al nono posto dei film più profittevoli del 2022. Un capitolo divisivo, molto discusso sia dal pubblico che dalla critica, che è riuscito comunque a far sentire il suo peso. Ha incassato 760 milioni al box office portando ai Marvel Studios un profitto di 103 milioni.

Come vedremo, altri titoli dello studio sono riusciti a fare molto meglio. Ma prima di arrivarci bisogna passare per l’animazione, dove la Disney non ha avuto molto da esultare (ve ne abbiamo parlato qui raccontando il flop di Strange World).

I rivali hanno saputo fare di meglio, in particolare la DreamWorks è riuscita ad entrare in classifica con…

8) Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio

Gatti, occhi dolci e spade, conquistano il box office. Lo spin-off di Shrek si è guadagnato uno Cinemascore A che ha fatto vedere i suoi effetti anche negli incassi.

Lo studio si è ritrovato in tasca 120 milioni di utile netto totale. La politica distributiva è stata di proporlo come contro programmazione nella seconda settimana di Avatar: la via dell’acqua. Il film partì piano e guadagnò comunque un passaparola che gli permise di reggere l’arrivo rapido nel formato Premium Video on Demand.

7) The Batman

Non solo Marvel nella classifica, al settimo posto si posiziona The Batman che ha portato nelle casse dello studio 177 milioni. Il box office ha premiato il film con 770 milioni di cui 355 sono arrivati allo studio insieme ai ricavi dall’home entertainment e dallo streaming.

The Batman è costato (sommando budget e tutte le altre spese) all’incirca 450 milioni. Il film è arrivato su HBO Max solo 46 giorni dopo la release in sala. Dallo streaming sono arrivati ricavi per 150 milioni, compreso il pagamento fatto dalla Warner a “se stessa” per mettere il film sulla piattaforma. Il film di Matt Reeves è particolarmente significativo perché è stato il simbolo dell’abbandono, da parte di David Zaslav, della strategia day-and-date ideata dal precedente CEO Jason Kilar.

6) Jurassic World – Il dominio

Ottimo risultato anche per i dinosauri della Universal che ottengono la sesta posizione. Nonostante abbiano superato il miliardo di dollari al box office globale si sono trovati a gestire spese altissime stimate intorno a 520 milioni di dollari. La semplice produzione è intorno ai 185 milioni. 145 milioni sono stati allocati per la promozione, mentre le fonti di Deadline spiegano che una parte significativa (intorno agli 80 milioni) va nelle partecipazioni ai profitti per cast, filmmaker e produttori. Pare che, tra questi, Steven Spielberg abbia un ulteriore motivo di esultare, con la sua Amblin, per il successo del film.

5) Black Panther: Wakanda Forever

Quinto e quarto posto dominati dai Marvel Studios. Il secondo film di Ryan Coogler non ha raggiunto il box office del primo capitolo. Nonostante questo ha portato allo studio 259 milioni di dollari.

È arrivato su Disney Plus 83 giorni dopo la prima programmazione, avendo raccolto praticamente tutto quello che poteva al box office.

4) Doctor Strange: nel multiverso della follia

Chissà cosa avrebbe potuto fare al box office Doctor Strange: nel multiverso della follia se non fosse stato accolto così tiepidamente dal pubblico che gli ha assegnato una B+ al CinemaScore. Il film di Sam Raimi è stato infatti lanciato nella prima settimana da una grande attesa (si è giovato anche della vicinanza con Spider-Man: No Way Home) salvo poi crollare del 67% nella seconda settimana.

Nonostante questo, il box office ha sfiorato il miliardo, portando nelle casse Disney circa 440 milioni (il biglietto viene diviso circa a metà con la sala). Il ritorno cash on cash è stato di 1.57, portando nelle casse dello studio 248 milioni di dollari netti.

3) Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo

Al terzo posto l’Illumination che sta sbancando i botteghini in questi giorni con Super Mario Bros. Nel 2022 Minions 2 è stato un fenomeno in grado di portare allo studio ben 382 milioni di profitti. Nella sfida estiva con Thor: Love and Thunder ne sono usciti vincitori gli omini gialli con un box office di 939 milioni.

In questi calcoli non sono incluse le vendite dei gadget e dei prodotti legati al marchio che amplificano ancora di più la portata del trionfo. Il franchise di Cattivissimo Me è ormai una garanzia.

Mentre al secondo posto arriva la sorpresa di…

2) Top Gun: Maverick

Che il film potesse andare bene, era un pensiero condiviso data la risolutezza con cui Tom Cruise ha impedito ogni rilascio in streaming. Più difficile prevedere che potesse fare così bene!

Da notare l’incredibile finestra di sfruttamento di ben 210 giorni prima di arrivare in streaming. Top Gun: Maverick ha avuto gambe lunghissime continuando a incassare in tutto il mondo. 391 milioni di profitto, divisi tra Paramount, Skydance and New Republic, grazie soprattutto ad un box office incredibile di 1 miliardo e 493 milioni!

Uno show Tom Cruise centrico che fa ben sperare per i prossimi Mission Impossible.

1) Avatar: la via dell’acqua

Non stupisce che il primo posto sia di Avatar: la via dell’acqua, il successo di James Cameron aveva costi di produzione altissimi, stimati però da Deadline come decisamente più contenuti rispetto a quanto i rumor (e Cameron stesso) avevano fatto credere. I costi di produzione sono stati infatti suddivisi con gli altri sequel, girati back to back.

Avatar 2 ha così portato nelle casse della Disney un profitto netto di 531,7 milioni di dollari diventando il numero uno fra i blockbuster dal maggior profitto fra quelli usciti nel 2022. Potete trovare maggiori informazioni nel nostro approfondimento dedicato a questa prima posizione.

Cameron si conferma il re del box office di quest’anno, grazie anche agli incassi portati dai formati premium dimostrando che la sel può ancora essere un moltiplicatore dell’investimento e una scommessa vincente.

Fonte: Deadline

