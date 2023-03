La serata degli Oscar è terminata da pochi giorni ma, come ogni anno, la scia di interesse legata all’evento non si è ancora esaurita.

Dal riscatto di Brendan Fraser al ritorno sulle scene di Ke Huy Quan, che abbraccia la ex co-star Harrison Ford, c’è molto di cui parlare.

Tra i grandi nomi della serata spicca sicuramente quello della vincitrice come miglior attrice protagonista Michelle Yeoh per il suo ruolo in Everything Everywhere all at once. L’attrice malese non è nuova nell’ambiente hollywoodiano e si è quasi sempre distinta per interpretare film d’azione. Negli ultimi anni però l’abbiamo vista anche sotto una nuova veste comedy in pellicole come Crazy & rich (2018) e Last Christmas (2019).

Ecco 5 cose che forse non sapete su Michelle Yeoh!

Sognava di fare la ballerina

Sin da quando era bambina Michelle Yeoh amava praticare gli sport come il basket e il nuoto. Ma la sua attività fisica preferita era la danza. Da ragazza frequentò la prestigiosa Royal Academy of Dance di Londra col sogno di diventare una ballerina professionista. Purtroppo, un infortunio alla schiena pose fine alla sua carriera.

Michelle meditò di aprire una scuola di danza, ma la madre la iscrisse al concorso di Miss Malaysia nel 1983. La vittoria di quel concorso cambiò il corso della sua vita.

Non ha una vera preparazione nelle arti marziali

Michelle Yeoh è famosa per ruoli in film d’azione con spettacolari scene di combattimenti. L’attrice ha sempre realizzato da sé la maggior parte dei propri stunt, sin da quando lavorava a Hong Kong. A esserle d’aiuto nella realizzazione di quei combattimenti è stato proprio il suo passato da ballerina. La coreografia così come il ritmo degli scontri erano, a loro modo, simili a una danza. E Yeoh, oltre a possedere un corpo agile e veloce, era già abituata alla tensione fisica. Per questo, pur senza mai aver avuto una solida preparazione in arti marziali alle spalle, l’attrice è sempre riuscita a realizzare al meglio le scene d’azione.

Tarantino la convinse a non smettere di recitare

Nel 1997 Michelle Yeoh si ferisce, arrivando quasi a rompersi la schiena, realizzando uno stunt per il film The stunt woman. Questo incidente la porta a riflettere sul proprio lavoro e il proprio futuro. Pensa che forse è meglio smettere di recitare, che magari può ritornare a studiare. A quel punto Tarantino, che è un suo grande fan, va a trovarla mentre si sta riprendendo dall’infortunio. Il regista ripercorre con grande entusiasmo ogni scena d’azione che lei aveva eseguito, fotogramma per fotogramma. Michelle Yeoh racconta che questo l’ha “riportata in vita”.

Non lavorò due anni dopo Bond

Michelle Yeoh sbarca nel mondo occidentale con i primi ruoli in film in lingua inglese. A farla conoscere al grande pubblico è la parte di Wai Lin, Bond girl in Il domani non muore mai.

Yeoh racconta che dopo quel film rimase senza lavoro per due anni. Questo perché rifiutò sistematicamente ogni ruolo che la ingabbiasse nello stereotipo asiatico della “bambolina cinese”.

La prima donna asiatica a vincere un Oscar come migliore attrice

A tutti i bambini e bambine che hanno il mio aspetto e stanno guardando stasera: questo è un faro di speranza e possibilità. È la prova che…sognate in grande e i sogni si avverano.

Nel suo discorso di ringraziamento Michelle Yeoh riconosce l’unicità della sua vittoria. Prima donna asiatica a essere candidata come migliore attrice e prima a vincere il premio. Negli ultimi 95 anni l’unica altra donna non caucasica a vincere nella stessa categoria è stata Halle Berry con Monster’s Ball – L’ombra della vita (2002).

Michelle Yeoh ha inoltre dichiarato nel backstage dopo la vittoria:

Questo è per la comunità asiatica, ma anche per chiunque sia stato identificato come minoranza. Meritiamo di essere visti. Meritiamo di avere pari opportunità in modo da poterci sedere al tavolo. Questo è tutto ciò che chiediamo. Dateci questa opportunità, fateci dimostrare che ne valiamo la pena.

Dopo essersi impegnata per anni ad abbattere gli stereotipi sugli asiatici possiamo dire che Michelle Yeoh ce l’ha fatta!