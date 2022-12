I migliori classici Disney da vedere a Natale su Disney+

Ci sono degli automatismi cinematografici. Dei gesti che entrano nella memoria muscolare e ci ritroviamo a fare senza sapere bene perché. Uno di questi è cercare tra i classici Disney il film da vedere a Natale. Da qualche tempo non è più necessario rispolverare la propria collezione home video e litigare su cosa scegliere: Disney+ si rivela perfetto per provare un film, guardarlo e magari saltare di qua e di là andando a vedere le scene preferite o ad ascoltare le canzoni più coinvolgenti.

Come ci piace fare quando entriamo in clima natalizio, abbiamo preparato una lista di film che, secondo noi, sono perfetti da vedere in questi giorni. Sono consigli che vengono dalle nostre abitudini, quindi testati sul campo, che speriamo vi possano aiutare a passare meno tempo facendo zapping e più a divertirvi con un buon film.

Come primo tra i classici Disney da vedere a Natale su Disney+ non poteva mancare.

Biancaneve e i sette nani

Perché è il primo classico

Ci sono due modi per descrivere Biancaneve e i sette nani e che dimostrano quanto sia una visione perfetta per Natale. Sono: “primo” e “senza tempo”. Primo perché il film è stato precursore di tutto. Primo lungometraggio in rodovetro, primo a colori e primo classico Disney. Data 1937. Incredibilmente è ancora capace di tenere gli occhi ipnotizzati. Molto di più di un progresso tecnico per il cinema, la fiaba dei fratelli Grimm inquieta, diverte, è piena di personaggi tra cui scegliere il proprio preferito. Insomma, è il modello su cui l’animazione di qualità si è costruita. Un film senza tempo. Le polemiche recenti non ne hanno scalfito la portata.

Fantasia

Perché è un classico pieno di musica che parla tanti linguaggi

Fantasia è un coltellino svizzero per il Natale. Assolve a più funzioni contemporaneamente. Le opere classiche sono uno sfondo sonoro che può accompagnare cenoni e pranzi. I segmenti di animazione sono ancora oggi perfettamente in grado di intrattenere i più piccoli grazie al loro linguaggio immediato. Per gli adulti invece c’è tutta la maestosità della messa in scena e dell’animazione, fatta da più di mille artisti. Si può fare educazione musicale, storia del cinema e, grazie al contenuto allucinato e sperimentale di alcuni capitoli, Fantasia può amplificare l’effetto straniante di qualche bicchiere di vino di troppo. Perfetto dopo il pranzo o a sera inoltrata.

Alice nel Paese delle Meraviglie

Perché è un classico sulla fantasia

L’anno scorso Alice nel Paese delle Meraviglie ha compiuto 70 anni. Si può vedere a Natale per gli stessi motivi allucinatori-post prandiali di Fantasia ma soprattutto perché è un ottimo esercizio per l’immaginazione. Era un progetto a lungo inseguito da Walt Disney che nel 1923 ne fece una avanguardista versione che fondeva live action e animazione. Non arrivò mai al pubblico. La versione del 1951 fa con le immagini gli stessi giochi funambolici che Carrol faceva con il testo. Le suggestioni dall’espressionismo tedesco (le linee spezzate e le prospettive vertiginose) si fondono con una grande dose di surrealismo e di sperimentazione da videoarte. Ad ogni visione si nota qualcosa di più.

Lilli e il vagabondo

Perché è un classico che inizia a Natale

Guardando i film di Natale qualche persona si sente più romantica, e allora non può mancare tra i classici Disney anche Lilli e il vagabondo per continuare questo buon umore. Lilli viene regalata da Gianni alla moglie Lisa proprio a Natale nel 1909. Da lì inizia l’avventura. Al di là della piacevole coincidenza di data, se per le feste è stato adottato un cagnolino (ma anche un gattino, non discriminiamo), non si può non accendere Disney Plus su questo film.

Taron e la pentola magica

Perché è il classico che fa più paura

Ebbene sì, i film di Natale non sono per tutti. Ci sono anche persone che faticano a vederli e l’abbuffata di canzoni, colori e ghirlande, crea l’effetto opposto. Per loro c’è Taron e la pentola magica. Il più epico (e meno noto) dei classici Disney. Ha dei momenti veramente spaventosi (se volete sapere quali sono le altre 9 scene da urlo della Disney leggete qui). È meno noto degli altri in questo elenco, perciò potrebbe essere anche una nuova storia da scoprire.

La bella e la bestia

Perché è il più classico degli inviti a cena

Il primo lungometraggio animato ad essere candidato all’Oscar come Miglior Film. Una fiaba amatissima e adattata veramente in ogni modo. Il classico Disney è indiscutibilmente il punto centrale, la base dell’immaginario. Visivamente è strepitoso, tecnologicamente innovativo, ha un’infinità di scene cult. Se vi siete messi eleganti, se le candele illuminano la casa, se le tazze sono così lucide e raffinate che sembrano parlare… la scelta deve andare su La bella e la bestia.

Le follie dell’imperatore

Perché è un classico spassoso

Ridere. Ridere di gusto. Perché non dedicarsi solo al divertimento con il classico Disney da vedere a Natale quest’anno? Le follie dell’imperatore è pieno di gag slapstick e di riferimenti che rompono la quarta parete, tanto che sembra un film poco disneyano e molto più vicino alla concorrenza. Sapevate che il film ha avuto una produzione travagliata e ha addirittura rischiato di non esistere?

Frozen – Il regno di ghiaccio

Perché è un classico diventato di culto

Freddo, ghiaccio, magia, castelli e canzoni sono gli ingredienti perfetti per un film di Natale. Se vicino al televisore ci sono dei bambini e si vuole andare sul sicuro la scelta giusta è Frozen. È stato una vera e propria ossessione globale, un fenomeno che sta solo accennando a diminuire. Ma poco, molto poco. Elsa e Anna, Olaf e gli altri comprimari reggono delle vicende bilanciando bene i momenti drammatici con quelli comici e trasformando una storia di principesse in una riflessione al femminile per nulla scontata e molto appassionante.

Zootropolis

Perché è un classico innovativo e di genere

Un noir vecchio stile in un prodotto di animazione per famiglie. Chi l’avrebbe detto? Zootropolis non è certo un film natalizio, ma tra i classici Disney è quello che ha una personalità spiccata e diversa da tutte le altre. Può essere una gradevole variazione rispetto alle atmosfere a cui siamo abituati e sicuramente appassionerà anche i più grandi. Per trattare argomenti complessi.

Strange World: un mondo misterioso

Perché è l’ultimo tra i classici Disney, appena uscito al cinema!

Purtroppo gli incassi di Strange World un mondo misterioso, nuovo film Disney Animation dallo spirito ambientalista, non sono stati generosi. Appartiene al filone dei film d’avventura e azione con tante creature e colori, e dopo aver giovato della bellezza del grande schermo e ora è una proposta fresca e nuovissima per tutti a partire dal 23 dicembre. Il più recente tra i classici Disney!

