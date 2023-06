Denti da squalo arriva al cinema, è una storia di crescita di due amici. Ripercorriamo quindi i film e le serie tv sull’amicizia. Quelli che meglio l’hanno raccontata e che, a volte, l’hanno anche messa in crisi.

Un amico è ciò che rende tridimensionale un personaggio. L’amicizia è infatti un continuo confronto con l’altro, il diverso che però è affine. Evidenzia i limiti del singolo e raddoppia la forza. È un sentimento costruito narrativamente per essere rotto e ricomposto: è sempre più forte quando si incollano i pezzi, quando ci si riconcilia. Uno può essere l’eroe, ma solo in due si fanno le imprese.

Le narrazioni sono interessate all’amicizia perché questa è sempre un elemento caratterizzante. Quando si scrive un personaggio non si può ignorare la domanda: ha amici o no? Quasi tutte le più grandi storie ce l’hanno al loro interno perché è un’esperienza fondamentale dell’esistenza ancora di più che l’amore.

Il recente Denti da squalo, in sala dall’8 giugno, è una storia di amicizia tra due bambini che condividono un segreto. È molto classica eppure declinata nel contesto italiano assume una nuova sfumatura. Per chi volesse approfondire le molte variazioni con cui è stata messa in scena l’amicizia abbiamo stilato una lista dei migliori film e serie tv da vedere. Il criterio che abbiamo seguito è stato quello di diversificare i punti di vista, cercando nuove riflessioni e immagini su questo complesso sentimento. Partiamo dal più recente.

Le otto montagne

Pietro è un ragazzo di città che passa le estati con la famiglia in montagna. Bruno vive ad alta quota, trascurato e poco scolarizzato. I sentieri percorsi insieme faranno da collante per l’amicizia tra i due. Così diversi, così uguali, Pietro e Bruno condividono un’irrequietezza. Desiderano andare altrove, ma non sanno dove. La vita li porta ad allontanarsi, a riscoprirsi e a salutarsi ancora. Specchiandosi l’uno nell’altro entrambi scoprono qualcosa della propria vita.

I Goonies

Tra i migliori film e serie tv sull’amicizia si deve per forza citare il più grande gruppo di amici di sempre: i Goonies. Anche Stand by me, a cui Denti da squalo ispira la sua struttura di trama, potrebbe essere inserito in questa lista di grandi gruppi di amici al cinema. Arriva però un anno dopo I Goonies che ha vissuto un grande ritorno negli ultimi tempi. È oggi una delle opere più riviste dal cinema e dalla serialità contemporanea. Come non pensare a Stranger Things? Una ripresa in chiave moderna (e nostalgica) che mantiene vivo lo spirito anni ’80

Friends

Un tempo le sitcom si formavano intorno alle famiglie. Con Friends è un gruppo di amici a diventare una famiglia. La serialità dà modo ai personaggi di crescere insieme agli spettatori. Il cambiamento avviene tra risate e un senso di vicinanza pazzesco. Si fatica a credere che Rachel, Phoebe, Ross, Monica, Chandler e Joey esistano solo dentro la tv. Per chi ha visto e rivisto Friends sono di casa.

Il signore degli anelli

Nell’epica tolkeniana, trasposta da Peter Jackson, tra grandi battaglie, alleanze, regni che cadono sotto il male assoluto, c’è spazio anche per l’amicizia. Samvise Gamgee è l’amico più vero che sia stato scritto, il migliore che abbia calcato il grande schermo. Basta un personaggio così perché la trilogia venga inserita tra migliori film e serie tv sull’amicizia. Le sue leggendarie gesta si riassumono con un’immagine: “non posso portare l’Anello per voi, ma posso portare voi!”. E su, verso morte (quasi certa) a camminare con in spalla l’amico.

Amici miei

La grande amicizia all’italiana secondo Mario Monicelli è anche leggerezza, zingarate e supercazzole. Si ricrea l’immortale sentimento goliardico della giovinezza, anche a cinquant’anni, con un’energia vitale straordinaria per una pietra miliare della commedia. In Italia abbiamo fatto anche un grande poema, tra malinconia e risate, su come due persone agli antipodi possano mettersi on the road e rappresentare per intero la società dello stivale. Questo film impossibile sull’amicizia esiste e si chiama: Il sorpasso.

Skam

Skam è una serie tv che fa capire quanto sia difficile scrivere con fedeltà la tempesta di emozioni dell’amicizia giovanile. Si parte da questi legami per poi espandersi nell’ampissimo raggio di nuove sensazioni che si incontrano negli anni tra il liceo e l’università. Realistico, senza peli sulla lingua, parla il linguaggio della realtà. Appassionante, coinvolgente, autentica.

E.T. l’extra-terrestre

Elliott fa amicizia con… qualcuno di molto diverso da lui e che viene da molto lontano. E.T l’extra-terrestre è uno dei più grandi film di sempre sull’amicizia. Emozionante fino al midollo, è la base da cui tutti devono partire quando si vuole filmare il rapporto di affetto tra due personaggi distanti per specie. Se avete già visto il capolavoro di Spielberg, allora sul tema potrebbe interessarvi anche il sempre troppo sottovalutato Lilo & Stitch. A proposito, anche gli animali possono essere amici indimenticabili. Prendiamo Hachicko ad esempio! Questi film hanno in comune molte lacrime e la capacità di far venire voglia di essere più buoni quando scorrono i titoli di coda.

Green Book

Non si può non citare il grande filone dei due personaggi apparentemente distanti che poi diventano… Quasi amici. Prendiamo Green Book ad esempio, ma ci sono molte espressioni estremamente valide di questo format (uno di questi è anche il comico Un biglietto per due). Sono film in cui l’amicizia si forma attraverso le situazioni. Si susseguono prove che prima creano il legame e poi cercano di distruggerlo. Non ce la faranno: le avversità superate sono piccole deviazioni che avvicinano strade convinte di scorrere parallele

Thelma & Louise

L’epica on the road un po’ alla Butch Cassidy (altro gran film sull’amicizia criminale) è tutta al femminile. Due amiche scappano dalla polizia dopo che hanno ucciso un uomo che ha cercato di violentare Thelma. Magnifiche e dure Geena Davis e Susan Sarandon hanno infranto molti stereotipi con questo film. Una ribellione al mondo maschile che è anche un viaggio verso la libertà con due donne che si impossessano dell’immaginario western e della strada. Un classico firmato Ridley Scott.

Gli spiriti dell’isola

Bella l’amicizia… finché va tutto bene. Gli spiriti dell’isola è una variazione sul tema tutt’altro che rose e fiori. Martin McDonagh fa un film graffiante, dove i due amici Colm e Pádraic da un giorno all’altro smettono di parlarsi. Non sanno bene nemmeno loro il perché. Invece che sui lati positivi il film si focalizza sul dolore che provoca questo sentimento infranto, queste promesse tradite, e diventa metafora dell’intera assurdità delle passioni umane.

