Obliterated è su Netflix: ecco 10 film da vedere se avete amato la serie

Obliterated è una cafonata. Tamarra, di cattivo gusto, violentissima e a tratti disgustosa, delirante, adolescenziale quando non infantile. È piena di battute su peni, escrementi, droga e alcool. È una serie di gente arrapata che anche quando sta lottando per la propria sopravvivenza pensa comunque, in un angolo mai sopito della propria mente, a scopare. Insomma: è una delizia, e anche una rarità, un’operazione che si può definire “politicamente scorretta” senza sentirsi (troppo) scemi, e che pur nella sua volgarità riesce a essere anche inclusiva e aperta di mente.

Obliterated è anche, per quanto se ne sia parlato relativamente poco, una serie cinefila, che gronda passione da certo cinema action anni Ottanta ma anche da altre fonti più o meno probabili. Alcune citazioni sono dirette e sparate in faccia, altre più sottili, ma se siete cresciuti con Stallone, Schwarzenegger e i film di Shane Black non potrete non sentirvi a casa. Abbiamo quindi pensato di stilare una lista di dieci film da guardare se, una volta finita la prima stagione di Obliterated, avrete ancora voglia di certe atmosfere. Li trovate qui sotto, in serissimo ordine alfabetico, come si addice a una serie così intellettuale.

24: Redemption

D’accordo, il film non è un capolavoro: ha fatto felici i fan di Jack Bauer per il semplice fatto che regalava un’ora e mezza di Jack Bauer, ma confrontato ai picchi raggiunti dalla serie madre ne è una versione un po’ risciacquata. Però gioca con il tempo reale proprio come faceva la serie, e come più o meno fa anche Obliterated – in maniera meno sistematica e più confusionaria, ma l’idea del “tutto in una notte” viene chiaramente da lì.

Crank 1&2

Non sapevamo quale scegliere, quindi ve li consigliamo entrambi: se si parla di action a mille all’ora, sangue a fiotti, assurdità, stunt pazzi, sparatorie e tanto, tanto sesso, è impossibile non pensare ai due piccoli capolavori con Jason Statham, che fanno a gara tra loro a chi è più assurdo. Ve ne avevamo parlato qui.

Fast & Furious 8

C’è tanta Famiglia in Obliterated, e non si può quindi non citare un Fast & Furious a scelta. Optiamo per l’ottavo perché ha qualcosa che alla serie Netflix un po’ manca, e cioè un villain all’altezza dei protagonisti, che ti faccia venire almeno mezzo dubbio su quale sia la parte per cui tifare.

Hardcore!

Vi ricordate questo video che quest’anno ha compiuto dieci (!) anni? Fu l’ispirazione (e anche proof of concept) per Hardcore!, in originale Hardcore Henry, un action girato tutto in prima persona che parla come un videogioco e spacca tutto come un Crank alla russa. C’è chi lo odia e lo considera un generatore maligno di nausee, chi invece giura che sia un esperimento perfettamente riuscito: indovinate da che parte stiamo.

Mission: Impossible – Protocollo fantasma

Era ovvio che avremmo citato Mission: Impossible, e non è neanche difficile scegliere quale capitolo segnalare: Protocollo fantasma viene direttamente citato più di una volta nel corso di Obliterated, visto che la squadra usa regolarmente l’espressione “we’ve been Ghost Protocol-ed” per riferirsi a… be’, se avete visto la serie lo sapete, e se avete visto il film con Tom Cruise potete immaginarlo. Noi comunque non lo scriviamo, così non ci potete accusare di spoiler.

Now You See Me

Obliterated è una serie di guardie mentre Now You See Me è un film di ladri, ma entrambe hanno lo stesso approccio massimalista e iper-estetizzato all’azione, e soprattutto tirano fuori il massimo dalle loro (altrettanto massimaliste) ambientazioni. Ne avevamo parlato qui.

Rambo III

In realtà la serie di Netflix cita (direttamente, mostrandone una scena) Rambo II, il film preferito di un personaggio scritto per decostruire-ma-non-troppo il mito dell’eroe action reaganiano. Ma è con Rambo III che il franchise fa il salto dello squalo, o il passo più lungo della gamba come avevamo scritto qui: e Obliterated è una serie per la quale il salto dello squalo è solo un normale martedì sera.

The Nice Guys

Da qualche parte dovevamo infilare Shane Black, uno dei punti di riferimento principali per la scrittura di Obliterated, ma invece che optare per uno dei soliti classici puntiamo su qualcosa di più recente, altrettanto valido e forse un po’ sottovalutato – apprezzato, ma mai diventato di culto. Peccato: si meriterebbe una seconda vita, dopo aver floppato malissimo al botteghino.

Tropic Thunder

Tropic Thunder è la storia di un gruppo di attori che fingono di fare la guerra finché non succede che la devono fare per davvero. Obliterated è il contrario: la storia di un gruppo di soldati che sono troppo ubriachi e strafatti per prendere sul serio fino in fondo la loro missione, che pure consiste nel salvare il mondo da un’apocalisse nucleare.

Una notte da leoni

A parte l’action, lo heist movie, il thriller e tutto il resto, Una notte da leoni è l’ispirazione principale per Obliterated, solo che invece di essere “siamo troppo fatti per ricordarci quello che è successo ieri sera” diventa “siamo troppo fatti per fare bene il nostro serissimo lavoro”.

