Tre buoni motivi per smettere di guardare i film sullo smartphone

Quando si riflette su quali dispositivi vengano utilizzati maggiormente nelle nostre vite è inevitabile che il nostro pensiero ricada sui cellulari. Da tempo, infatti, il bacino d’utenza in possesso di uno smartphone è aumentato considerevolmente, ampliandosi anche a una fascia d’età più ampia. Basti pensare che secondo un rapporto di Auditel-Censis il 17,6% dei bambini dai quattro ai dieci anni utilizza regolarmente un telefono cellulare. Un risultato potenzialmente sorprendente, ma che ben si sposa con la società attuale, abituata ad avere sempre uno schermo davanti alla faccia.

È inevitabile, di conseguenza, che tutti i media debbano fare i conti con questa nuova tendenza. Il risultato è un enorme boost delle vendite di libri e fumetti in digitale, dell’incremento di videogame giocabili su smartphone e, per quanto riguarda il cinema, di metodi per fruire di film e serie TV direttamente dal cellulare. Se i libri e i fumetti difficilmente ne escono danneggiati da questo passaggio, lo stesso non si può dire per però per i videogiochi e il cinema. Per essere precisi, i videogiochi che nascono nativi sugli smartphone difficilmente soffrono di qualche problema, a differenza dei titoli nati su console o PC e trasportati sui piccoli dispositivi mobili.

Ecco che, quindi, a uscirne davvero a testa bassa sono i film e le serie TV, che guardati sugli smartphone trasmettono una sensazione del tutto diversa rispetto al grande schermo. Noi di BadTaste.it abbiamo quindi deciso di darvi tre buoni motivi per smettere di fruire delle vostre opere audiovisive preferite dal cellulare, abbracciando una filosofia differente. Ovviamente questo non vale per tutte quelle situazioni durante le quali non è possibile comportarsi diversamente!

IL CINEMA È IL “COME”, NON IL “COSA”

Per prima cosa, per guardare un film ci vuole l’attitudine adatta. Quando le luci della sala del cinema si spengono, è inevitabile venire proiettati all’interno della storia. Il discorso cambia sensibilmente quando si pensa alla miriade di distrazioni offerte dalla vita quotidiana. Distrazioni che spesso passano proprio dal cellulare, vera e propria fucina di notifiche, messaggi e chiamate. Guardare un film di Ridley Scott, costantemente occupati a spostare in alto la notifica della mamma che vi ricorda di comprare il formaggio non è certo il modo migliore per godersi un racconto. E speriamo che su questo punto siate tutti d’accordo.

FENOMENALI POTERI COSMICI, IN UN MINUSCOLO SPAZIO VITALE

Uno dei problemi più grandi dell’utilizzare gli smartphone per guardare film e serie TV è sicuramente quello della dimensione ridotta dello schermo. Come il buon vino, anche i film hanno bisogno di respirare per poter essere apprezzati. L’utilizzo di un campo lungo, per esempio, è perfetto per essere goduto al cinema, ma risulta completamente inutile se visto attraverso uno schermo da poco più di sei pollici. Per non parlare delle sequenze d’azione, che sul cellulare non possono che apparire caotiche e persino illeggibili.

Il tutto senza nemmeno provare a tirare in ballo la qualità dell’immagine offerta dai televisori moderni, che si sposa con l’utilizzo di Blu-Ray 4K dall’immagine nettamente più pulita rispetto a quella dello streaming. Insomma: se amate godere di un’opera al suo massimo estetico, mettete il cellulare in modalità aereo e andate al cinema, oppure accendete la vostra TV.

IO SARÒ SEMPRE QUI!

Ci sono opere che possono essere godute in solitaria, ma altre che diventano galvanizzanti solo se vissute in compagnia. Questo può valere sia per la battaglia finale di Avengers: Endgame, dove poter condividere il proprio entusiasmo, che per una commedia romantica qualsiasi, da vedere magari con la propria dolce metà. La verità è che si tratta di una tipologia di esperienza impossibile da ottenere attraverso un cellulare, ma che necessita di una sala piena o di un buon divano dove potersi rilassare.

Le persone che ci circondano sono importanti e, nonostante talvolta si rischi di andare incontro alla maleducazione altrui, il gioco spesso vale la candela. Vivere il cinema insieme ai propri amici è un momento unico, che non deve essere assolutamente sottovalutato.

E voi che tipo di spettatori siete? Amate immergervi nelle storie o siete quelli che tirano fuori il cellulare in sala? O siete di quelli che non mettono piede al cinema perché “tanto guardare Inception sul cellulare è uguale”? Fateci sapere il vostro punto di vista e, se volete chiacchierare insieme a noi, vi diamo appuntamento come sempre sul nostro canale Twitch.