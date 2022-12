Avatar: la via dell’acqua, ecco la canzone “Nothing Is Lost” di The Weekend

Con ‘uscita nelle sale di Avatar: la via dell’acqua è approdata in rete anche “Nothing Is Lost (You Give Me Strength)”, canzone targata The Weekend che fa parte della colonna sonora del film (più precisamente presente nei titoli di coda).

Potete ascoltare la canzone nella parte superiore della pagina.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qui di seguito se avete un abbonamento a Badtaste+!

FONTE: The Weekend