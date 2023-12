Francesco Alò ci parla di Bottoms, il film di Emma Seligman con protagonisti Rachel Sennott, Ayo Edebiri, Havana Rose Liu, Kaia Gerber, Nicholas Galitzine con Dagmara Dominczyk e Marshawn Lynch, disponibile su Prime Video dal 21 novembre.

BOTTOMS: LA TRAMA

In questa audace commedia, due ragazze impopolari dell’ultimo anno delle superiori fondano un club di lotta per impressionare e conquistare le cheerleader. E il loro assurdo piano funziona! Ma si sono forse cacciate in un guaio più grande di loro? Il film è diretto da Emma Seligman, scritto dalla stessa insieme a Rachel Sennott e prodotto da Elizabeth Banks, Max Handelman, Alison Small con executive producer Ted Deiker. La colonna sonora è firmata da Charli XCX e Leo Birenberg.

