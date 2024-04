Francesco Alò ci parla di Civil War, il film di Alex Garland con Kirsten Dunst, Cailee Spaeny, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson, Nick Offerman, al cinema dall’11 aprile.

CIVIL WAR: LA TRAMA

In un’America sull’orlo del collasso, attraverso terre desolate e città distrutte dall’esplosione di una guerra civile, un gruppo di reporter intraprende un viaggio in condizioni estreme, mettendo a rischio le proprie vite per raccontare la verità.

