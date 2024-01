Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale di Road House, il nuovo film con Jake Gyllenhaal.

Il film sarà disponibile dal prossimo 21 marzo, in esclusiva per il catalogo Prime Video. È stato pubblicato anche un poster dedicato al protagonista:

In questa rivisitazione super adrenalinica del cult degli anni ’80, l’ex combattente UFC Dalton (Jake Gyllenhaal) lavora come buttafuori in un roadhouse delle Florida Keys, per poi scoprire che quel paradiso non è affatto come sembra.

Nel cast della pellicola, oltre a Jake Gyllenhaal, anche Billy Magnussen, Daniela Melchior, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage, Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle, B.K. Cannon, Arturo Castro, Dominique Columbus, Beau Knapp e Bob Menery. Road House sarà disponibile in streaming su Prime Video in tutti i territori in cui è fruibile la piattaforma.

Il film originale è stato diretto da Rowdy Herrington è aveva Patrick Swayze nei panni del protagonista.

